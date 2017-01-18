الجمعة.. انقطاع المياة غرب الاسكندرية 8 ساعات بسبب اعمال الصيانة

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه بمنطقة غرب الإسكندرية، بعد غدا الجمعة ، تبدأ من الثانية صباحًا وحتي العاشرة صباحًا، نظرًا لبدء أعمال المرحلة الأولى من الاستعداد لموسم صيف ٢٠١٧، والتى تم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية لتحسين الضغوط بمنطقة غرب الإسكندرية.

وأضافت الشركة فى بيان لها ، أن مناطق ضعف وانقطاع المياه تشمل "العجمى، والبيطاش، والهانوفيل، و٦ أكتوبر، وأبويوسف"، مشيرة إلي أنه سيتم توفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى تلك الأماكن، وذلك عن طريق الاتصال على الخط الساخن ١٢٥