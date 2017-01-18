أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الجمعة.. انقطاع المياة غرب الاسكندرية 8 ساعات بسبب اعمال الصيانة

Google+ Print
الجمعة.. انقطاع المياة غرب الاسكندرية 8 ساعات بسبب اعمال الصيانة الجمعة.. انقطاع المياة غرب الاسكندرية 8 ساعات بسبب اعمال الصيانة

>الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه بمنطقة غرب الإسكندرية، بعد غدا الجمعة ، تبدأ من الثانية صباحًا وحتي العاشرة صباحًا، نظرًا لبدء أعمال المرحلة الأولى من الاستعداد لموسم صيف ٢٠١٧، والتى تم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية لتحسين الضغوط بمنطقة غرب الإسكندرية.

وأضافت الشركة فى بيان لها ، أن مناطق ضعف وانقطاع المياه تشمل "العجمى، والبيطاش، والهانوفيل، و٦ أكتوبر، وأبويوسف"، مشيرة إلي أنه سيتم توفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى تلك الأماكن، وذلك عن طريق الاتصال على الخط الساخن ١٢٥

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365