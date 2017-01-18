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7250 لوحة لمشروع (مكاني) في أم القيوين

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7250 لوحة لمشروع (مكاني) في أم القيوين 7250 لوحة لمشروع (مكاني) في أم القيوين

وقعت دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين إتفاقية مع شركة "مصاعد" تقوم بموجبها الشركة بتركيب لوحات مشروع "مكاني" للعنونة بإمارة أم القيوين ، وعددها 7250 لوحة للمرحلة الأولى من المشروع .

وقع الاتفاقية المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين وجمعة راشد بن رشود المزروعي مدير عام شركة مصاعد .

وأكد المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن الهدف من المشروع هو عنونة كافة المناطق الهامة والسياحية والمباني السكنية والمرافق الحيوية والمشاريع المتنوعة في الإمارة، وذلك ضمن خطط وتوجهات في التحول الى الخدمات الذكية التي تواكب التطورات في دولة الامارات .

ووجه المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، الشكر لبلدية دبي على تعاونها ودعمها للمشروع في إمارة أم القيوين.

وأكد عبيد طويرش مدير عام دائرة التخطيط والمساحة أن مشروع "مكاني" للعنونة يشمل كافة المناطق والمباني الأثرية والسياحية والسكنية وغيرها ، ويتميز بخواص فريدة حيث أنه لا يكتفي بوضع لوحة عنونة واحدة على كل المبنى بل يهدف لتركيب لوحة "مكاني" على كل بوابة لمنشأة أو مبنى .

وأشار طويرش الى أن النظام يعتبر من الأنظمة الجغرافية المهمة التي تساعد على الاستدلال والوصول إلى المواقع بدقة عن طريق استخدام تطبيق "مكاني" على الهواتف والأجهزة الذكية .

من جهته أفاد المهندس جمال الشحي مدير إدارة التخطيط والمساحة بالدائرة بأن مشروع "مكاني" سيساهم في مساعدة الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني وطواقم الاسعاف من الوصول الى الموقع المطلوب في أقل وقت ممكن لحماية الأرواح والممتلكات، ويمكّن المستخدمين من الوصول الى الوجهات المختلفة في الإمارة بدقة متناهية .

وأضاف المهندس الشحي أن الشركة المنفذة للمشروع ستبدأ العمل بتركيب اللوحات خلال الأيام القادمة و سيستغرق التنفيذ مدة خمسة أشهر .

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