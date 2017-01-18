إنقاذ فتاة من الانتحار خلال دقيقتين في الفجيرة

تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني من إنقاذ امرأة من محاولة الانتحار في إحدى البنايات السكنية بالإمارة.

وقد صرح العقيد حميد محمد حميد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية عن ورود بلاغ إلى غرفة العمليات في الساعة الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة ظهراً يفيد عن وجود فتاة في العقد الثاني من العمر تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثاني في إحدى البنايات وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم إنقاذ الفتاه من محاولة الانتحار بوقت قياسي وفي دقيقتين فقط، وتم نقلها إلى مستشفى الفجيرة لإجراء الفحص الطبي للتأكد من الحالة الصحية للمذكورة وجاري التحقيق في الموضوع .