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السادات يتوقع ارتقاء العلاقات بين مصر وأمريكا بعد تولي ترامب

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السادات يتوقع ارتقاء العلاقات بين مصر وأمريكا بعد تولي ترامب السادات يتوقع ارتقاء العلاقات بين مصر وأمريكا بعد تولي ترامب

عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي

توقع الدكتور عفت السادات، رئيس حزب “السادات الديمقراطي” أن ترتقي العلاقات بين والولايات المتحدة الأميركية فور مباشرة الرئيس الجديد دونالد مهام منصبه.
> وأكد السادات في تصريحات صحفية اليوم، أن العلاقة بين البلدين والتي شهدت توترا في ظل إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما ستعود لسابق عهدها بل وأكثر، مشيرا إلى أنها ستتحول من علاقة بين حليفين إلى دولتين صديقتين.
> وأوضح السادات أن الأمر ذاته قد لا يتحقق في علاقة أميركا بالدول العربية الأخرى خاصة دول الخليج، ملمحا لحدوث تحولات كبرى في سياسات بعض الدول العربية ونشوء تحالفات جديدة في المنطقة برعاية أميركية.
> ونوه رئيس حزب “السادات الديمقراطي” إلى أن تأثير تولي ترامب بالنسبة لمصر سيتحدد في عدة جوانب أبرزها دعم القاهرة في حربها ضد الإرهاب بشمال سيناء، وزيادة الاستثمارات الأميركية في مصر، إلى جانب توحيد المواقف بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا وفلسطين وليبيا.

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