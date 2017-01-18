حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 19 يناير 2017

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: يبشّرك هذا اليوم بدعم ربما، أو بآفاق أخرى أو بحلول، ويزول وسوء تفاهم وتضع شؤونك على الخط الصحيح

عاطفياً: أحد مواليد برج الثور يقتحم حياتك الخاصة وتجد في رفقته متعة تتحول إلى صداقة متينة

صحياً: لا خوف عليك من الإصابة بوعكة صحية ذلك أن الظروف تضمن لك العافية والنشاط

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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