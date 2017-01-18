حظك اليوم برج العذراء ليوم الخميس 19 يناير 2017

سمر العشري

برج العذراء

مهنياً: الحظ الممتاز يكون حليفك هذا اليوم، وهذا ما سيغير الاتجاهات نحو الأفضل بعد سلسلة تعثرات غير مبرّرة

عاطفياً: علاقة عاطفية تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاتجاه

صحياً: التعب الذي كنت تشكوه في الماضي إنما كان ناتجاً من الملل وعدم الرضى في حياتك المهنية وليس من سبب عضوي

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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