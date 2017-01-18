بالفيديو.. 50 نائبًا من مجلس الشيوخ لن يحضروا تنصيب «ترامب»

قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ببيروت، كامل وزنة، إن هناك حملة كبيرة ضد المسلمين فى الولايات المتحدة تعكسها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير العدل الذي تمت الموافقة عليه فى مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يتحدث عن سياسات ربما تتخذ ضد دول في العالم الإسلامي.

وأضاف وزنه خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقف ضد العالم الإسلامي الذي يتخطى مليار شخص، كما أن الجالية المسلمة في أمريكا قد تصل إلى نحو 5 ملايين شخص.

وتابع وزنة أنه لا يوجد تشريع داخل أمريكا، لكن المادة الأولي من الدستور تعطي حرية الدين والعقيدة، مشددًا على أن هناك اعتقاد لدى الأجهزة الأمنية الأمريكية بأن بعض الدول لا يمكن التأكد من نوايا القادمين منها إلى الولايات المتحدة، وربما إدارة ترامب قد تفرض الحظر على بعض الدول ومنها سوريا والعراق، وإيران، وأي شخص من الممكن أن يكون قد مر على هذه الدول فمن الصعوبة حصوله على فيزا لدخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد وزنة أن ترامب يأتي لتولي الرئاسة الأمريكية وهو يحمل مجموعة من التصريحات الهجومية على العالم كله ضد أوروبا وميركل والصين والمسلمين، ضد البشرة السمراء، وعلى الأقل لن يحضر 50 نائبًا من مجلس الشيوخ الأمريكي لن يحضروا تنصيب ترامب، وهي مشكلة ستواجه ترامب، إذ يحصل على أقل نسبة تأييد شعبي منذ فترة طويلة، وهناك حقيقة أن ترامب لا يستطيع أن يحكم بمفرده وهو بحاجة للعالم الإسلامي للتفاهم والتواصل.