نشرة ONAا انضمام القرموطي للنهار..انطلاقة جديدة لـ ميجاFM..درة ضيفة” كل يوم” على ON E

إعداد – إنجي لطفي

علمت ONA، من مصادرها، أن الإعلامي جابر القرموطي وقع الأسبوع الماضي مع قناة «النهار»، ومن المقرر أن يشارك في تقديم برنامج التوك شو« آخر النهار”..للمزيد

عقد وليد رمضان الرئيس التنفيذي لشركه راديو النيل، اجتماعًا مع فريق ميجا FM، للوقوف على نقاط إعادة إطلاق ميجا FM المرتقبة، والمقرر لها خلال الأسابيع المقبلة..للمزيد

يستضيف برنامج “كل يوم” المذاع على قناة ON E، وراديو نغم FM، في حلقة اليوم الأربعاء، الفنانة درة، فى حوار مع الإعلامى عمرو أديب ضمن فقرات البرنامج الذى يبدأ فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً..للمزيد

يناقش الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “مساء” dmc المذاع على شاشة dmc د. مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ 11 م..للمزيد

تحل المطربة سميرة سعيد، اليوم الأربعاء، ضيفة على برنامج “شيرى ستوديو” الذى تقدمه الفنانة شيرين عبد الوهاب على شاشة “دى ام سى” العامة..للمزيد