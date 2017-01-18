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حظك اليوم برج الأسد ليوم الخميس 19 يناير 2017

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الخميس 19 يناير 2017 حظك اليوم برج الأسد ليوم الخميس 19 يناير 2017

برج الأسد
مهنياً: أظهر ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح

عاطفيا: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مميزاً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك

صحياً: السهر الطويل يزيد في تشنج أعصابك ويمنعك من القيام بأمورك الشخصية على أكمل وجه

ابراج مكتوب

برج الأسد
ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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رئيس قسم الأخبار

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