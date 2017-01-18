حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 19 يناير 2017

سمر العشري

برج الجوزاء

مهنياً: ابتداءً من اليوم تشعر بارتياح وانفراج، ويزول بعض الالتباس الحاصل منذ بداية الشهر، وتكون أفكارك أكثر وضوحًا

عاطفياً: يسهل عليك إيصال رسالتك إلى الحبيب بدون تشويه او تحوير، قد تتوضّح الرؤية اكثر ويصبح التواصل معه مناسبًا

صحياً: التمارين الروحية تساعدك على توسيع آفاقك وبلورة أفكارك

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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