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الحكومة تناقش معوقات مشروع تركيب العدادات الكودية

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الحكومة تناقش معوقات مشروع تركيب العدادات الكودية الحكومة تناقش معوقات مشروع تركيب العدادات الكودية

معلومات مجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الكهرباء والطاقة عن الموقف الحالي لمشروع تركيب العدادات الكودية الذي يتم في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوضع البدائل الكفيلة بمنع الاستيلاء دون وجه حق على التيار الكهربائي، والمحاسبة المالية عن التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية.

واستعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع، وتم التوجيه بضرورة العمل على تذليلها من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على أموال الدولة وتقليل الفاقد من الشبكة الكهربائية والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تقوم الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات لإنتاجه.

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