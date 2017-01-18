أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 18/1/2017..نجم مازيمبى يقترب من الأهلى

كتب محمد عراقى

شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لموجهة الزمالك على كأس السوبر المصرى يوم 10 فراير القادم.

يُنهى الجهاز الإدارى بالنادى الأهلى إجراءات سفر بعثة الفريق للإمارات تمهيداً لإقامة معسكر هناك ينتهى بمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير القادم على كأس السوبر المصرى.

رفض حسام البدري المدير الفني للأهلي خوض أية مباريات ودية خلال معسكر الفريق الذى سيُقام بالأمارات قبل مواجهة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالسوبر المحلي بدبي.

أرسل مسئولو النادى الأهلى عرضاً رسمياً لنادى مازيمبى الكونغولى لشراء إيليا ميشاك الموهبة الكونغولية الصاعدة صاحبة لـ21 عاماً، الذى حصل على لقب أفضل لاعب وهداف بطولة أفريقيا للمحليين الأخيرة.

تخلص أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى النادى الأهلي، من آلام "المغص الكلوى" التى حرمته من تدريبات الفريق أمس، الثلاثاء، وانتظم الحارس فى مران الفريق المقام حالياً باستاد مختار التتش.

قرر الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة حسام البدرى، تأجيل مباراة بلدية الإسماعيلية الودية التى كان مقررا لها غدًا الخميس، إلى الثلاثاء المقبل، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة الزمالك بكأس السوبر المصرى، والمقرر إقامتها يوم 10 فبراير المقبل بدولة الإمارات.

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى إن عمرو السولية لاعب الفريق أجرى أشعة على عضلة الخلفية بعد إصابته مؤخراً.

وأكد طبيب الأهلى أن الأشعة أثبتت إصابة عمرو السولية بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية الأمر الذى سيبعد عمرو السولية عن الفريق الأحمر لمدة أسبوعين، ويخضع عمرو السولية لفترة تأهيل تشمل تدريبات خفيفة وجلسات علاج طبيعي قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق الأحمر.