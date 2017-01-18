حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 19 يناير 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: عليك التركيز على الأمور الأساسية ولا تنشغل بالأمور الثانوية لأنها لن تفيدك بشيء

عاطفياً: تتعرض لأوضاع صعبة وأنت في أمسّ الحاجة لوقوف الشريك الى جانبك لتتجاوزها بأقلّ ضرر ممكن

صحياً: وضعك الصحي الدقيق يفرض عليك الانتباه إلى ضرورة التقيد بتعليمات الطبيب المختص



برج الثور

مهنياً: إذا وجدت نفسك متوتراً عليك أن تبحث عن الأسباب، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجباً عليك

عاطفياً: مهما حاولت تأجيل المواجهة مع الشريك، فإن الأمور قد تتفاقم وتزداد تعقيداً، وعندها يصبح ترميم العلاقة مستحيلاً

صحياً: لا بد أحياناً من قرارات حاسمة على الصعيد الصحي، ولا سيما إذا تفاقم الوضع



برج الجوزاء

مهنياً: ابتداءً من اليوم تشعر بارتياح وانفراج، ويزول بعض الالتباس الحاصل منذ بداية الشهر، وتكون أفكارك أكثر وضوحًا

عاطفياً: يسهل عليك إيصال رسالتك إلى الحبيب بدون تشويه او تحوير، قد تتوضّح الرؤية اكثر ويصبح التواصل معه مناسبًا

صحياً: التمارين الروحية تساعدك على توسيع آفاقك وبلورة أفكارك



برج السرطان

مهنياً: حاول أن تستثمر جهودك في سبيل تطوير قدراتك العملية، فهذا سيكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة

عاطفياً: لا تضغط على الشريك كثيراً، فهو يعاني بعض المصاعب وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك

صحياً: خذ قسطاً كبيراً من الراحة والنوم كي تهدئ من توتر أعصابك الذي ينعكس سلباً على صحتك



برج الأسد

مهنياً: أظهر ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح

عاطفيا: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مميزاً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك

صحياً: السهر الطويل يزيد في تشنج أعصابك ويمنعك من القيام بأمورك الشخصية على أكمل وجه

برج العذراء

مهنياً: الحظ الممتاز يكون حليفك هذا اليوم، وهذا ما سيغير الاتجاهات نحو الأفضل بعد سلسلة تعثرات غير مبرّرة

عاطفياً: علاقة عاطفية تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاتجاه

صحياً: التعب الذي كنت تشكوه في الماضي إنما كان ناتجاً من الملل وعدم الرضى في حياتك المهنية وليس من سبب عضوي



برج الميزان

مهنياً: يبشّرك هذا اليوم بدعم ربما، أو بآفاق أخرى أو بحلول، ويزول وسوء تفاهم وتضع شؤونك على الخط الصحيح

عاطفياً: أحد مواليد برج الثور يقتحم حياتك الخاصة وتجد في رفقته متعة تتحول إلى صداقة متينة

صحياً: لا خوف عليك من الإصابة بوعكة صحية ذلك أن الظروف تضمن لك العافية والنشاط



برج العقرب

مهنياً: لن يقف أحد في وجه طموحاتك الكبيرة، ولن يثنيك أي عائق عن التقدم بخطى ثابتة

عاطفياً: راحة واضحة في العلاقة بالشريك جراء الاتفاق الكامل والصادق بينكما

صحياً: تناول الطعام في المطاعم بكثرة غير صحي كما المأكولات المحضرة منزلياً



برج القوس

مهنياً: ضغوط غير طبيعية في العمل، لكنك قادر على تسيير الأمور بدقة متناهية تلفت الأنظار

عاطفياً: لا تلقِ على كاهل الشريك مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها وتتحمل الجزء الأكبر منها

صحياً: لا تدع الاهتمام بصحتك يفلت من يديك، فهي الأهم لتتمكن من تحقيق خطواتك بثبات



برج الجدي

مهنياً: حضورك القوي مهمّ جداً في الفترة المقبلة، لكن الحذر واجب احياناً

عاطفياً: الغيرة تهدّد العلاقة بالشريك، والسبب هو بعض الشك المريب في تصرفاتك تجاهه

صحياً: الغذاء الصحي مهم جداً، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية

برج الدلو

مهنياً: لقاء مهم يحدد آفاق المرحلة المقبلة، وهي ستكون أكثر ازدهاراً من المتوقع

عاطفيا: الثقة توفّر لك استقراراً أكبر في العلاقة مع الشريك ولاسيما اذا كان اهلاً لها

صحياً: رياضة المشي تساعدك على التفكير بذهنية أفضل، وخصوصاً في الصباح



برج الحوت

مهنياً: البحث في دفاتر الماضي يعيق تقدمك في العمل، الامور تغيرت جذرياً نحو مزيد من التطور

عاطفياً: مهما ضغط عليك الشريك لدفعك نحو ارتكاب أخطاء تجاهه، عليك ان تصمد بانتظار توضيح الصورة أكثر

صحياً: تحتاج إلى الراحة والهواء النقي والوحدة ما يدفعك إلى التنفس في مكان آخر



ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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