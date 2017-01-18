مجلس الوزراء : الاستثمارات ارتفعت بنسبة 27% وانخفاض البطالة إلي 12.6%

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، تقريراً من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017، والذي أشار إلى أن الاستثمارات الكلية شهدت ارتفاعاً قدره 27% خلال هذه الفترة بزيادة قدرها 21.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ حجم الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول نحو 101.2 مليار جنيه مقارنة بـ 80 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة الزيادة في حجم الاستثمار الخاص والعام خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017 نحو 32.4% و12.7% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، كما تراجع العجز الكلي خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017 مقارنة بالربع المناظر من العام المالي السابق، وانخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري في نفس الفترة بنسبة بلغت 13.4% وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بنسبة 22% وتراجع الواردات السلعية بنسبة 5.5%.

> وتناول التقرير أيضاً مؤشرات سوق العمل ومنها ارتفاع حجم قوة العمل إلى 28.8 مليون نسمة، وانخفاض معدل البطالة إلى 12.6% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2016/2017 مقارنة بـ 12.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة زيادة الاستثمارات والتوسع في إقامة المشروعات الكبرى في مختلف المحافظات، كما تطرق إلى مؤشرات النمو والتطور الإيجابي في عدد من القطاعات الاقتصادية، كما تناول التقرير أهم ما تحقق في مؤشرات التنمية البشرية منها برامج الحماية الإجتماعية، والتعليم، والصحة، والثقافة، والشباب والرياضة.