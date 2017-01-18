أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العاهل المغربى الملك محمد السادس يعين قائدا جديدا للجيش المغربى

Google+ Print
العاهل المغربى الملك محمد السادس يعين قائدا جديدا للجيش المغربى العاهل المغربى الملك محمد السادس يعين قائدا جديدا للجيش المغربى

>أ ف ب

عين العاهل المغربى الملك محمد السادس الثلاثاء قائدا جديدا للجيش المغربى، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وبات بموجب هذا التعيين الجنرال عبد الفتاح الوراق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية المغربية.

وخلف فى المنصب الجنرال بوشعيب عروب الذى تولى هذه المهمة منذ 2014.

وقال الديوان الملكى فى بيان أن اختيار الوراق لهذه المهمة اتى خصوصا "اعتبارا للتفانى والاخلاص اللذين اظهرهما فى مختلف المسؤوليات العسكرية والتأطيرية التى كلف بها".

وينص دستور المملكة على أن الملك هو القائد الأعلى وقائد أركان القوات المسلحة.

وتحاط أنشطة الجيش المغربى بتكتم كبير. وهو منتشر بقوة فى الصحراء الغربية، المستعمرة الأسبانية السابقة التى باتت تحت سلطة المغرب منذ 1975 وتطالب جبهة بوليساريو باستقلالها.

كما ينشر الجيش المغربى عناصره فى اطار بعثات عدة تابعة للامم المتحدة عبر العالم وخصوصا فى جمهورية أفريقيا الوسطى. كما يشارك فى التحالف الذى تقوده ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية