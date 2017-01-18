العاهل المغربى الملك محمد السادس يعين قائدا جديدا للجيش المغربى

أ ف ب

عين العاهل المغربى الملك محمد السادس الثلاثاء قائدا جديدا للجيش المغربى، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وبات بموجب هذا التعيين الجنرال عبد الفتاح الوراق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية المغربية.

وخلف فى المنصب الجنرال بوشعيب عروب الذى تولى هذه المهمة منذ 2014.

وقال الديوان الملكى فى بيان أن اختيار الوراق لهذه المهمة اتى خصوصا "اعتبارا للتفانى والاخلاص اللذين اظهرهما فى مختلف المسؤوليات العسكرية والتأطيرية التى كلف بها".

وينص دستور المملكة على أن الملك هو القائد الأعلى وقائد أركان القوات المسلحة.

وتحاط أنشطة الجيش المغربى بتكتم كبير. وهو منتشر بقوة فى الصحراء الغربية، المستعمرة الأسبانية السابقة التى باتت تحت سلطة المغرب منذ 1975 وتطالب جبهة بوليساريو باستقلالها.

كما ينشر الجيش المغربى عناصره فى اطار بعثات عدة تابعة للامم المتحدة عبر العالم وخصوصا فى جمهورية أفريقيا الوسطى. كما يشارك فى التحالف الذى تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن.