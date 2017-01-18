إستجواب لرئيس مجلس الوزراء بشأن توقيع إتفاق ترسيم الحدود مع السعودية

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو ائتلاف 25-30 باستجواب الى الحكومة بشأن توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية و التي قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر الأحد الماضي ببطلات توقيعه عليها وخطأ الإجراءات الكاملة التي إتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

وأكد النائب ان ما قامت به الحكومة من توقيع الاتفاقية أدي إلى حدوث إضطرابات شعبية وكذلك إرتكاب عدد من المخالفات الدستورية التي عرضت الأمن القومي للخطر وكذلك الإضرار بالعلاقات مع دولة عربية شقيقة مثل المملكة العربية السعودية وكذلك توقيع إتفاقية تخص التنازل عن جزء من أرض تحت السيادة المصرية الكاملة بمخالفة الدستور مما يتوجب إستجواب رئيس مجلس الوزراء