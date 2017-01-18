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مجلس الوزراء يستعرض استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050

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مجلس الوزراء يستعرض استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 مجلس الوزراء يستعرض استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050

مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم تقريراً من وزير الموارد المائية والري حول استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، حيث أوضح الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية تعتمد على تنمية وإدارة الموارد المائية المحدودة من جانب، وإدارة الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية من جانب آخر، وتسعى الاستراتيجية الى تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد في ضوء التحديات الراهنة، وضمان الأمن المائي لمصر عبر التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ـ خاصة الطاقة الشمسية ـ في تنمية واستغلال المياه الجوفية، وتوفير الإحتياجات اللازمة من المياه بما يلبي اهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
> وأشار الوزير الى ان الإستراتيجية تتضمن أيضاً تعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها، والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب، وحماية نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية والعمل على تحسين نوعية المياه في جميع المجاري المائية، إلى جانب الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والاستفادة من المياه الجوفية ومياه الأمطار والسيول، وإعادة إستخدام المياه من خلال التحول التدريجي للاعتماد على التحلية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث نظم الري الحقلي.

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