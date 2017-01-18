أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

كواليس جلسة استماع شكوى موندومو ضد الزمالك بالمحكمة الرياضية

Google+ Print
كواليس جلسة استماع شكوى موندومو ضد الزمالك بالمحكمة الرياضية كواليس جلسة استماع شكوى موندومو ضد الزمالك بالمحكمة الرياضية

>كتب أحمد توفيق

عقدت اليوم الأربعاء ، جلسة استماع فى المحكمة الرياضية الدولية الكائنة فى سويسرا بخصوص شكوى الكاميرونى موندمو ضد نادي الزمالك ومطالبته بالحصول على 2 مليون دولار قيمة عقده بالكامل أثناء لعبه بالقلعة البيضاء .

الجلسة أقيمت وسط أجواء مناخية صعبة حيث وصلت درجة الحرارة فى سويسرا اليوم إلى 6 درجات تحت الصفر وحضر من نادي الزمالك هانى زاده عضو مجلس الإدارة والمحامى الأسبانى كريسبو و نصر الدين عزام المستشار القانونى بالإضافة إلى محلل مالى استعان به عضو المجلس الأبيض بينما حضر من جانب موندمو ثلاثة محاميين .

وقدم الزمالك خلال الجلسة كافة المستندات المالية التى لم يقدمها المحامى الإيطالى مازيللى الذى كان يتولى القضية فور تقديم موندمو الشكوى وفوجئ الوفد الأبيض بأن المحامى حضر جلسة واحدة فقط من القضية ثم تغاضى عن حضور باقى الجلسات لمدة عاميين مما زاد قوة موقف اللاعب لعدم وجود دفاع من جانب الزمالك .

واستعان الزمالك بخبير مالى خلال جلسة الاستماع ووافقت المحكمة على اعتماد شهادته بعدما نجح فى اثبات أن النادي الأبيض قام بسداد مستحقات للاعب على عكس ما يدعيه موندمو فى القضية كما قدم الزمالك مستندات تؤكد الظروف الصعبة التى مرت بها فى الفترة الماضية وأن موندمو هرب بعد أحداث بورسعيد 2012 وهو ما يعد ظرف قهرى ويعترف القانون بذلك .

وقامت هيئة المحكمة المكلفة بنظر القضية بتوجيه سؤال لهانى زاده عضو مجلس الزمالك حول كيفية إبرام عقود اللاعبين فى مصر وحساب نسبة الضرائب وسداد المستحقات وقام بشرح كافة الأمور بالتفصيل .

وينتظر الزمالك صدور قرار من المحكمة الرياضية فى القضية خلال شهرين من انتهاء جلسة الاستماع .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة