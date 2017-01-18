كواليس جلسة استماع شكوى موندومو ضد الزمالك بالمحكمة الرياضية

كتب أحمد توفيق

عقدت اليوم الأربعاء ، جلسة استماع فى المحكمة الرياضية الدولية الكائنة فى سويسرا بخصوص شكوى الكاميرونى موندمو ضد نادي الزمالك ومطالبته بالحصول على 2 مليون دولار قيمة عقده بالكامل أثناء لعبه بالقلعة البيضاء .

الجلسة أقيمت وسط أجواء مناخية صعبة حيث وصلت درجة الحرارة فى سويسرا اليوم إلى 6 درجات تحت الصفر وحضر من نادي الزمالك هانى زاده عضو مجلس الإدارة والمحامى الأسبانى كريسبو و نصر الدين عزام المستشار القانونى بالإضافة إلى محلل مالى استعان به عضو المجلس الأبيض بينما حضر من جانب موندمو ثلاثة محاميين .

وقدم الزمالك خلال الجلسة كافة المستندات المالية التى لم يقدمها المحامى الإيطالى مازيللى الذى كان يتولى القضية فور تقديم موندمو الشكوى وفوجئ الوفد الأبيض بأن المحامى حضر جلسة واحدة فقط من القضية ثم تغاضى عن حضور باقى الجلسات لمدة عاميين مما زاد قوة موقف اللاعب لعدم وجود دفاع من جانب الزمالك .

واستعان الزمالك بخبير مالى خلال جلسة الاستماع ووافقت المحكمة على اعتماد شهادته بعدما نجح فى اثبات أن النادي الأبيض قام بسداد مستحقات للاعب على عكس ما يدعيه موندمو فى القضية كما قدم الزمالك مستندات تؤكد الظروف الصعبة التى مرت بها مصر فى الفترة الماضية وأن موندمو هرب بعد أحداث بورسعيد 2012 وهو ما يعد ظرف قهرى ويعترف القانون بذلك .

وقامت هيئة المحكمة المكلفة بنظر القضية بتوجيه سؤال لهانى زاده عضو مجلس الزمالك حول كيفية إبرام عقود اللاعبين فى مصر وحساب نسبة الضرائب وسداد المستحقات وقام بشرح كافة الأمور بالتفصيل .

وينتظر الزمالك صدور قرار من المحكمة الرياضية فى القضية خلال شهرين من انتهاء جلسة الاستماع .