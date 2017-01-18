انهيار برج كهرباء بجسر السويس بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل “عشة” أسفله

قال المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن فى تمام الساعه الخامسه من مساء اليوم الثلاثاء فصلت الدائرتين 1و2 باسوس – هليوبلس جهد 220 ك.ف ، مؤكداً أن ذلك الفصل لم يسفر عن إنقطاع للتيار الكهربائى حيث تم التغذية من خط بديل ، وان ذلك بسبب انهيار البرج الكهربائى نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز وحريق بإحدى المنازل المجاورة له

> وأضاف المهندس جمال أن سبب الحادث يرجع إلى التعديات والمبانى المخالفة على حرم الخطوط والأبراج . وتم على الفور انتقال فريق طوارئ الى المكان للمعاينة ودراسة الاصلاح . وأشار إلى ان إجراءات الاصلاح لاتتعدى الاسبوع.