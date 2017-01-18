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اقتراح وزارة الإسكان ببيع بعض الأراضي من أجل الاستثمار سواء للأجنبي أو المصري

  • مصر
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اقتراح وزارة الإسكان ببيع بعض الأراضي من أجل الاستثمار سواء للأجنبي أو المصري اقتراح وزارة الإسكان ببيع بعض الأراضي من أجل الاستثمار سواء للأجنبي أو المصري

أصدرت وزارة الإسكان اقتراحًا جديدًا من أجل حل مشكلة توافر العملة، حيث أن المصرية قد عانت بصورة كبيرة من توفر العملات الأجنبية، والدولار الأمريكي بشكل خاص، وهذا الأمر الذي يدفع الحكومة إلى التفكير في البدائل التي تستطيع بها الحصول على الدولار الأمريكي؛ فهو من الأمور الهامة جدًا لمصر، وعلى هذا الأساس قام مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية “خالد عباس” بتقديم اقتراح يتضمن بيع بعض من الآراضي المصرية للمصريين، أو للأجانب من أجل الاستثمار، على أن يكون دفع ثمن تلك الأراضي مقدر بالدولار الأمريكي.

وقد أشار “خالد عباس” على أنه يجب أن تكون تلك القيمة المدفوعة على الأراضي من خارج ، ممن هم أجانب أو مصريين خارج البلاد، وذلك من أجل دخول العملة الصعبة إلى البنك المركزي، دون المساس بالاحتياطي النقدي المتواجد به، وقد علق النشطاء على هذا المشروع بأنه من الكوراث، وأنه يعد بيعًا علنيًا لأراضي مصر، مقابل “حفنة دولار”، مثلما وصفوا تلك الصفقة.

ومن الجدير بالذكر أن مصر الآن تعاني كثيرًا من انهيار الاقتصاد الخاص بها، كما أن الموارد التي كانت توفر الدولار، وتعتمد عليها الحكومة المصرية تأثرت بصورة كبيرة، وأصبحت في انهيار تام، خاصة بعد ضرب السياحة أيضًا في مصر، وقناة السويس، وقلة تحويل المقيمين بالخارج إلى الدولار الأمريكي، الأمر الذي يصعب على مصر كثيرًا في تلك الفترة.

 

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رئيس قسم الأخبار

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