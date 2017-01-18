أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس القائمة بالكنسيت الإسرئيلي.. «نتنياهو» يقود حملة ضد المواطن العربي بفلسطين

Google+ Print
رئيس القائمة بالكنسيت الإسرئيلي.. «نتنياهو» يقود حملة ضد المواطن العربي بفلسطين رئيس القائمة بالكنسيت الإسرئيلي.. «نتنياهو» يقود حملة ضد المواطن العربي بفلسطين

النائب، أيمن عودة،

قال رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي النائب، أيمن عودة، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي يقود حملة الهدم في القرى الفلسطينية، فهو يعتبر أن المواطن العربي في فلسطين عدوًا له، لذلك يضع استراتيجية واضحة تريد التخلص من المواطنين العرب وتهويد قرية أم الحيران.

وشدد عودة، خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبناء جسور مع القوى الديمقراطية للوقوف ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى طلب الحماية الدولية من تلك الانتهاكات المتزايدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017