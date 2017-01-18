تجنيد البنات إجباريًا لمدة سنة بقرار من وزارة التضامن

سمر العشري

يعد قرار تجنيد البنات الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أول قرار بشأن المرأة في عام 2017، هذا القرار الخاص بفرض التجنيد لأداء الخدمة العامة بشكل إجباري على إناث مصر لمدة عام، وسيطبق القرار إبتداءً من الأول من شهر فبراير 2017 على الدفعة 88، وذلك للفتيات من خريجي الجامعات والمعاهد العليا فقط، وذلك لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تطبيقًا لكثرة نداءات المرأة بالمساواة.

حيث جاء قرار بشأن هذا الأمر من وزارة التضامن الإجتماعي، والذي ينص على تكليف الشباب المصري من الجنسين شباب وفتيات لأداء الخدمة العامة لمدة عام بشكل إجباري، وذلك للفتيات من خريجي الكليات والمعاهد العليا 2016، أما بالنسبة للشباب فسيتم تجنيد خريجي الكليات والمعاهد العليا 2016 ممن تم إعفاءه من أداء الخدمة العسكرية بشرط أن يكون الشاب المعفى من الجيش قد مر عليه أكثر من 3 أعوام على وضعه تحت الطلب.

ويتضمن القرار الذي أصدره السيسي بشأن فرض الخدمة العامة إجباريًا على الشباب من الجنسين 4 مواد، تشرح طبيعة القرار والمهام المطلوبة ممن سيخضعون لأداء الخدمة العامة لمدة عام، تم الإتفاق عليهم بعد الإطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب، وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بقانون رقم 127 لسنة 1980.

قانون الخدمة العامة للبنات

حيث نصت المادة الأولى على تجنيد الفتيات إجباريًا لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك للإناث من خريجي الكليات والمعاهد العليا 2016، وتجنيد الشباب من الذكور الذين تم إعفاءهم من أداء الخدمة العسكرية، وقد تم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على وضعهم تحت الطلب.

أما عن المادة الثانية من القرار، فنصت على السماح للشباب المكلفين بأداء الخدمة العامة وقد تخلفوا عن تقديم أنفسهم في المواعيد المقررة لهم، أن يتوجهوا لمكاتب التجنيد التابعة لهم، وذلك إعتبارًا من الأول من يناير 2017.

كما تنص المادة الثالثة على تكليف الشباب لأداء خدمتهم العامة في إحدى المجالات الأتية: (رعاية مسنين، رعاية أيتام، محو الأمية، بنك ناصر، التأمينات والمعاشات الإجتماعية، خدمات تعليمية، وخدمات الطفولة) وغيرها من المجالات على حسب إحتياج كل محافظة.

أما عن المادة الرابعة والأخيرة، فقد نصت على ضرورة قيام الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار إبتداءً من تاريخ صدوره.

حالات الإعفاء من قرار الخدمة العامة

الحصول على فرصة عمل وتقديم ما يثبت ذلك من المستندات.

من يبلغ الـ 30 عامًا عند الحصول على المؤهل العالي.

من حصل على المؤهل العالي وهو يعمل لدى الحكومة أو القطاع العام.

المعافون من الخدمة العسكرية بشكل مؤقت في حالة الذكور.

من قاموا بأداء الخدمة العسكرية في حالة الذكور.

المستندات المطلوبة للإعفاء التام من الخدمة العامة

صورة حالة التجنيد في حالة الذكور.

شهادة الإعفاء.

صورة من المؤهل الدراسي العالي.

وأخيرًا قمنا بتقديم شرح تفسيري بقرار الخاص بتجنيد الفتيات وجميع حالات الإعفاء، كما قدمنا جميع المستندات المطلوبة للإعفاء التام من الخدمة العامة.

كما قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتفعيل هاشتاج “#تجنيد_البنات” على تويتر، وجاءت جميع تعليقاتهم ساخرة من تلك القانون، حيث أنهم أساءه الفهم بقرار وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أن القرار لا يشير إلى تجنيد البنات عسكريًا بل العمل في بعض المجلات، وللجدير بالذكر، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، مازالت تأكد في جميع تصريحاتها، أن هذا القانون، يعد تكليفًا من الدولة وليس تجنيدًا إجباريًا كما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

شبكةعيونالإخبارية

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