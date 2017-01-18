وزير الخارجية الإيطالى يزور تونس غدًا

أ ش أ

يصل ل وزير الخارجية الإيطالى أنجلينو ألفانو، تونس غدًا الخميس فى زيارة عمل للارتقاء بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى الإعداد للزيارة التى يقوم بها الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى إلى روما الشهر المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية فى بيان اليوم الأربعاء - أن هذه الزيارة وهى الأولى للوزير الإيطالى لتونس، مناسبة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، والتى شهدت تطورًا كبيرًا خصوصًا فى السنوات الخمس الأخيرة، وفرصة لدعم مختلف أوجه التعاون التونسى الإيطالى خاصة فى مجال الأمن والهجرة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الوضع فى ليبيا.

ويعكس ارتفاع مستوى تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين التونسيين والإيطاليين حرص البلدين المتواصل على مزيد من النهوض بالتعاون الاقتصادى وتطوير التبادل التجارى ودعم آفاق الشراكة والاستثمار، خاصة بعد النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولى لدعم الاقتصاد والاستثمار (تونس 2020) الذى شهد مشاركة إيطالية هامة على مستوى القطاعين العام والخاص.

وتعتبر إيطاليا الشريك الاقتصادى الثانى لتونس، بحجم مبادلات تجارية بلغ نحو 10 مليار دينار (3ر4 مليار دولار) فى 2016، كما تنشط 853 مؤسسة إيطالية فى تونس أى حوالى 25.5% من إجمالى الشركات القائمة فى البلاد، وتوفر حوالى 63 ألف فرصة عمل.

كما تمثل روما أحد أهم شركاء تونس فى مجال التعاون المالى والتقنى والسياحى والثقافى.

وإلى جانب جلسة العمل التى ستجمعه بوزير الشؤون الخارجية، يجرى وزير الشؤون الخارجية الإيطالى خلال الزيارة محادثات مع عدد من كبار المسؤولين التونسيين.