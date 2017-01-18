البابا تواضروس يترأس صلاة عيد الغطاس بالإسكندرية

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، صلاة قداس عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور الأنبا بافلى أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف قطاع كنائس غرب، والقمص رويس مرقس الوكيل البابوى، وعدد كبير من الآباء والكهنة.

وترأس البابا تواضروس فى البداية صلاة “اللقان” وهى صلاة على الماء المقدس الذي يستخدم للتبارك، و تقام صلاة اللقان فى الكنيسة مرتين فى العام، الأولى فى يوم أحد الزعف، والثانى فى عيد الغطاس.

يذكر أن الكاتدرائية المرقسية قد شهدت تشديدات أمنية مكثفة، وتم غلق الشوارع المحيطة و تكثيف التواجد الأمنى وإجراءات التفتيش للحضور المشاركين فى صلاة القداس.