أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تموين بني سويف يكشف تلاعب مسؤولين «نورث جاز» في كميات كبيرة من الغاز ‎

Google+ Print
تموين بني سويف يكشف تلاعب مسؤولين «نورث جاز» في كميات كبيرة من الغاز ‎ تموين بني سويف يكشف تلاعب مسؤولين «نورث جاز» في كميات كبيرة من الغاز ‎

أرشيفية

مراسل «ONA»

كشفت حملة من مباحث تموين بني سويف بالتعاون مع مديرية ، تلاعب مسؤولين بمصنع نورث جاز لتعبئة البوتاجاز ببني سويف، في كمية 18 طنا و 618 كيلو غاز الخاصة بتعبئة أسطوانات البوتاجاز، وتوفيرها من الحصة المسلمة لأصحاب المستودعات، قبل بيعها بالسوق السوداء.

ووردت معلومات سرية إلى العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ببني سويف، تفيد تلاعب عدد من المسئولين بمصنع نورث جاز شرق النيل في بني سويف، وبعرضها على اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والمحاسب محسن فرغلي وكيل وزارة التموين، والذين طالبوا بالتأكد من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث التموين برفقة، الرائد أحمد علي والنقيب معتز حامد معاوني قسم مباحث التموين إلى المصنع، حيث تم ضبط كلا من: “ع . ت. ز”، و”ص . ع . ا” من العاملين بمصنع نورث جاز، لاتهامهم بتجميع كمية 18 طن و 618 كيلو غاز صب من من التلاعب في أوزان الحصص المسلمة لأصحاب المستودعات، قبل بيعها في السوق السوداء. تحرر المحضر رقم 1639 جنح مركز ببا وتولت النيابة التحقيق.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء