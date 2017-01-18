تموين بني سويف يكشف تلاعب مسؤولين «نورث جاز» في كميات كبيرة من الغاز ‎

مراسل «ONA»

كشفت حملة من مباحث تموين بني سويف بالتعاون مع مديرية التموين، تلاعب مسؤولين بمصنع نورث جاز لتعبئة البوتاجاز ببني سويف، في كمية 18 طنا و 618 كيلو غاز الخاصة بتعبئة أسطوانات البوتاجاز، وتوفيرها من الحصة المسلمة لأصحاب المستودعات، قبل بيعها بالسوق السوداء.

ووردت معلومات سرية إلى العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ببني سويف، تفيد تلاعب عدد من المسئولين بمصنع نورث جاز شرق النيل في بني سويف، وبعرضها على اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والمحاسب محسن فرغلي وكيل وزارة التموين، والذين طالبوا بالتأكد من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث التموين برفقة، الرائد أحمد علي والنقيب معتز حامد معاوني قسم مباحث التموين إلى المصنع، حيث تم ضبط كلا من: “ع . ت. ز”، و”ص . ع . ا” من العاملين بمصنع نورث جاز، لاتهامهم بتجميع كمية 18 طن و 618 كيلو غاز صب من من التلاعب في أوزان الحصص المسلمة لأصحاب المستودعات، قبل بيعها في السوق السوداء. تحرر المحضر رقم 1639 جنح مركز ببا وتولت النيابة التحقيق.