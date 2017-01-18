بالصور.. مدير أمن سوهاج ينهى خصومة ثأرية بين أولاد أبوزيد والخلايلة والحمدات

استكمالا لمبادرة سوهاج خالية من الثأر والتى كانت أطلقتها المديرية العام الماضى وجددها العام الحالى، أسدل اليوم الستار على الخصومة الثأرية الدائرة بين عائلتى أولاد أبوزيد والخلايلة والحميدات بناحية البلابيش بحرى دائرة مركز دار السلام.

حضر إنهاء الخصومة الثأرية اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة دار السلام والنائب جابر الطويقى والصحفى أدهم السمان والإعلامى علاء السمان ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات الشعبية والتنفيذية، وأعضاء لجنة المصالحات وأهالى الطرفين والمناطق المجاورة وكبار العائلات بدار السلام والعمد والمشايخ وأكثر من 3000 مواطن.

اتفق الطرفان بأن يكون صلحًا جديًا وناهيًا للنزاع القائم بينهما دون شروط وترك سير القضية لمسارها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 241 إدارى المركز لسنة 2017.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2014 عندما وقعت مشاجرة والمحرر عنها المحضر رقم 4001 جنايات المركز لسنة 2014 والناجم عنها مقتل كل من "صلاح.ك" (14 سنة ) طالب ينتمى للعائلة الأولى، و"علاء.أ" (25 سنة عامل زراعى) ينتمى للعائلة الثانية، واتهم فى مقتل الأول "كريم.م" (20عاما) ينتمى للعائلة الثانية، واتهم فى مقتل الثانى كل من كليب هلال والد المجنى عليه الأول وأبو جبل وحسنى هلال وشريف.ع وأحمد.ح ينتمون للعائلة الأولى.

تولى المقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام والنقيب محمود حلمى معاون أول مباحث المركز، والنقيبان كريم عبد الرحمن ومحمود النمر معاونى مباحث المركز عملية تأمين الصلح مدعومين بمجموعات قتالية وتشكيلات فض شغب، وبوابات إلكترونية وقوات الحماية المدنية وإدارة المفرقعات .

ومن جانبه قال اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج: إن إتمام المصالحات بين العائلات أمر نفخر به، مؤكدا دعم أمن سوهاج لكافة الجهود التى تقضى على الثأر، وأن إتمام المصالحات بين ‏العائلات أمر نفخر به جميعا، ‎ وأن المبادرة التى أطلقتها مديرية أمن سوهاج تستهدف إنهاء الخصومات الثأرية عبر تنفيذ الأحكام الصادرة وسرعة القبض على المطلوبين، وفحص الخصومة وتحديد تكييفها القانونى والشرعى ما إذا كانت قتل خطأ أو شبه خطأ أو عمدا والدفع بالعمد والمشايخ وعلماء الدين وأصحاب الرأى لإقناع الطرفين بقبول شرع الله الذى يبدأ من العفو وينتهى بقبول الدية.

ومن جانبه قال العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية: وأكد أن أى خصومة ثأرية تحدث، الأساس فى حدوثها هو رجل الشرطة لأنه يملك الأدوات التى من شأنها منع الخصومة قبل أن تقع وأننا مع الجميع من أجل المصالحة ومن أجل الحفاظ على الأمن العام وعلى الأملاك العامة والخاصة والأرواح، موضحا أن للشرطة ذراعين أحدهما من حرير والآخر من حديد تتعامل بكل لطف مع الملتزمين بالقانون بينما تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الخروج على القانون.

ومن جانبه قال الصحفى أدهم السمان أحد رعاة الصلح أن الجهاز الشرطى فى سوهاج بشكل عام تحت قيادة مدير الأمن اللواء مصطفى مقبل، والعميد خالد الشاذلى مدير المباحث، وفى مركز دار السلام بشكل خاص لعب ومازال يلعب دورًا مهمًا فى وأد الفتنة بين الأهالى، وإنهاء قضايا الثأر بشكل يحفظ حرمة الدماء، حيث استطاع فريق شرطى مكون من أربعة ضباط فى حل أغلب المشاكل الكبيرة فى مركز دار السلام، التى تشعل الخلاف بين أغلب العائلات فى القرى بمشاركة فعالة من العميد أحمد الشمندى مأمور مركز دار السلام ونائبه المقدم محمد الشايب ويضم هذا الفريق الشرطى عناصر من أكفأ الضباط من وجهة نظرى حيث إنهم لم يدخروا جهدًا فى حل الإشكاليات العالقة، وعلى رأسهم المقدم طارق الوتيدى رئيس مباحث مركز دار السلام بسوهاج، والنقباء معاونى المباحث محمود حلمى وكريم عبد الرحمن ومحمود النمر.

وطالب السمان وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار المضى قدما فى المشروع القومى للوزارة بتبنى مصالحات بين المواطنين الخاصة بالثأر، وإنهاء الخصومات الثأرية بدءًا من المنيا حتى محافظة أسوان، ولتكن محافظة سوهاج نموذجاً وقدوة لباقى المحافظات إتمام هذه المصالحات.

وعلى جانب آخر قال الإعلامى علاء السمان ابن عمدة البلابيش: إننا شباب من أهالى مركز دار السلام لن نترك خصومة ثأرية موجودة إلا ونسعى وراءها ونقوم بتقريب وجهات النظر بين أطرافها حتى نصل إلى الاتفاق بين الطرفين من أجل إتمام الصلح بينهما وأننا كشباب سوف نقوم بدعم المبادرة مبادرة سوهاج خالية من الثأر التى أطلقتها مديرية أمن سوهاج وأننا نعلن أن يكون هذا الصلح هو نقطة الانطلاق الجديدة لحقن الدماء والحفاظ على أرواح الشباب من أهالى دار السلام من أجل إرساء قواعد السلام والمحبة على مستوى المحافظة، وأننى من داخل هذا السرادق أطالب اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بأن يقوم بتكريم ضباط مركز شرطة دار السلام، وذلك للجهد الذى يقدمونه فى إرساء قواعد الأمن والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والأملاك العامة والخاصة .