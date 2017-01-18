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بالصور.. البابا تواضروس يترأس صلاة عيد الغطاس بالإسكندرية

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بالصور.. البابا تواضروس يترأس صلاة عيد الغطاس بالإسكندرية بالصور.. البابا تواضروس يترأس صلاة عيد الغطاس بالإسكندرية

>الإسكندرية - جاكلين منير

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، صلاة قداس عيد الغطاس بالكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور الأنبا بافلى أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا أيلاريون أسقف قطاع كنائس غرب، والقمص رويس مرقس الوكيل البابوى، وعدد كبير من الآباء والكهنة.

 

وترأس البابا تواضروس فى البداية صلاة "اللقان" وهى صلاة على الماء المقدس الذى يستخدم للتبارك، و تقام صلاة اللقان فى الكنيسة مرتين فى العام، الأولى فى يوم أحد الزعف، والثانى فى عيد الغطاس.

 

يذكر أن الكتدرائية المرقسية قد شهدت تشديدات أمنية مكثفة، وتم غلق الشوارع المحيطة و تكثيف التواجد الأمنى وإجراءات التفتيش للحضور المشاركين فى صلاة القداس.

 

 


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