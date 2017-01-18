غدًا.. محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار خفاجى

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الخميس، محكمة شمال القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض و أيمن البابلى، محاكمة المتهمين بتفجير منزل المستشار” معتز خفاجى”.

وكان المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحال 6 من الإخوان، إلى محكمة الجنايات في واقعة استهداف المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات القاهرة.

أسندت النيابة عددا من الاتهامات للمتهمين، منها الشروع في اغتيال المستشار معتز خفاجي، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة المفرقعات واستعمالها تنفيذا لغرض إرهابي والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض تنفيذ تلك الجرائم