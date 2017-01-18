ضبط 4 أطنان سلع تموينية مدعمة بحيازة موجه في بني سويف ‎

مراسل «ONA»

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا ببني سويف اليوم الثلاثاء، من ضبط موجه بالتربية والتعليم لحيازته 4 أطنان من السلع التموينية المدعمة بقصد احتكار الأسواق بها.

وضبطت قوة من مباحث مركز شرطة إهناسيا برئاسة النقيب أحمد عفيفي ومعاونة ملازم أول عبدالله السيد موجه بالتربية والتعليم يدعي عاطف، ع 45 سنة مقيم قرية منشأة عبد الصمد دائرة المركز لقيامه بحيازة 2 طن من السكر وطن أرز و طن زيت تمويني مخبأين داخل منزله، بقصد بيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة.

تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.