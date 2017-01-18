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الإسماعيلى يعسكر بالتجمع الخامس.. ويواجه المقاولون ودجلة والسكة وديا

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الإسماعيلى يعسكر بالتجمع الخامس.. ويواجه المقاولون ودجلة والسكة وديا الإسماعيلى يعسكر بالتجمع الخامس.. ويواجه المقاولون ودجلة والسكة وديا

>كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

قرر مسئولو نادى الإسماعيلى خوض معسكر مغلق بمدينة التجمع الخامس خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير الجارى بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس ، ضمن استعدادات الدراويش لخوض منافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام وكذلك الاستعداد لمواجهة سموحة في دور الـ16 ببطولة كأس .

واتفق الجهاز الفنى للإسماعيلى على خوض 3 مباريات ودية خلال معسكره المغلق بالتجمع الخامس أمام فرق السكة الحديد يوم 26 يناير وأمام المقاولون العرب يوم 28 من الشهر ذاته وأخيرا أمام وادى دجلة يوم 2 فبراير بالإسماعيلية بعد نهاية المعسكر المغلق بالقاهرة.

واستقر مسئولو الإسماعيلى على خوض معسكر مغلق داخلى بعد فشل محاولات تنظيم معسكر خارجى فى احدي الدول العربية.


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