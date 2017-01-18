رسميا.. جدو يطلب الرحيل عن المقاولون

كتب سليمان النقر

طلب محمد ناجى جدو لاعب الأهلى السابق والمقاولون العرب الحالى الرحيل عن صفوف الذئاب خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى، مبديا رغبته في عدم الاستمرار مع المقاولون حتى نهاية عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، لاسيما أنه وقع عقد لمدة موسم واحد مع الذئاب.

علم "اليوم السابع" ان هداف أمم إفريقيا 2010 عقد جلسة مع محمد عودة المدير الفنى للمقاولون أبلغه خلالها برغبته في الرحيل إلا أن عودة تمسك باستمراره وأكد له تمسكه باستمراره في صفوف الذئاب إلا أن جدو أبلغه بتمسكه هو الآخر بالرحيل عن قلعة الذئاب خلال الانتقالات الشتوية الجارية، لشعوره بعدم تأقلمه فى المقاولون.

جدير بالذكر أن جدو انضم للمقاولون بداية الموسم الجارى بعد انتهاء عقده مع الإنتاج الحربى بنهاية الموسم الماضى حيث قضى موسما واحدا في صفوف الفريق العسكرى بعد رحيله عن الأهلى.