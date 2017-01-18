أسامة نبيه عن مواجهة أوغندا : الجرأة مطلوبة

رسالة الجابون – حاتم رضا

أبدى أسامة نبيه المدرب المساعد لمنتخب مصر ، رضاه عن مستوى المنتخب في مباراة مالي التي أقيمت أمس في افتتاح مباريات المنتخب في أمم افريقيا المقامة حاليا بالجابون، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال أسامة نبيه في اجتماعه مع البعثة الإعلامية المصرية اليوم، إن البدايات دائما تبقي صعبة في البطولات الكبري ، والحر والرطوبة ودرجة الحرارة وسوء أرضية الملعب عوامل ساهمت بقوة في النتيجة التي انتهت عليها المباراة، مشددا علي ان لاعبي المنتخب ادوا ما عليهم في المباراة.

وأضاف نبيه ان الفوز علي اوغندا في مواجهة السبت المقبل أمر لابد منه ، ولابد أن يتمتع لاعبو المنتخب بجرأة هجومية ، حتي يضمن المنتخب التاهل لدور الـ 8 في البطولة.