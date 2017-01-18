رسميا.. رجب نبيل يوقع عقود انتقاله للمقاصة

كتب سليمان النقر

وقع رجب نبيل مدافع وادى دجلة عقود انتقاله إلى المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف لتدعيم دفاع الفريق الفيومى في الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام بعد توقيع العقود بين الطرفين ودفع مقدم العقد من قبل مسئولى المقاصة.

كما حسم مسئولو المقاصة صفقة كريم ممدوح جناح دجلة من أجل تدعيم صفوفه بعد إتمام الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالصفقة بعد سلسلة من المفاوضات بين مسئولى دجلة والنادى الفيومى.

ووقع رجب نبيل على عقود انتقاله للمقاصة فى حضور محمد مجد المدير المالى والمشرف العام على فريق الكرة.

وبذلك يكون المقاصة قد حسم ثلاث صفقات بعد نجاح استعارة الغانى جون أنطوى من الأهلي بنية البيع بعد نهاية الموسم الجارى.