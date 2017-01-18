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الإسماعيلى يعير سعد حسنى وعمورى إلى طلائع الجيش لمدة 6 شهور

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الإسماعيلى يعير سعد حسنى وعمورى إلى طلائع الجيش لمدة 6 شهور الإسماعيلى يعير سعد حسنى وعمورى إلى طلائع الجيش لمدة 6 شهور

>كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

وافق مسئولو الإسماعيلى على إعارة الثنائى سعد حسنى وعمرو عبد الفتاح عمورى لاعبى الدراويش إلى صفوف طلائع الجيش لمدة 6 شهور بدءا من فترة الانتقالات الشتوية، بعد دخول إدارة النادى العسكرى فى مفاوضات جادة للحصول على خدمات حسنى وعمورى لتدعيم صفوف الفريق فى الدور الثانى بالدورى.

ورحبت إدارة الإسماعيلى بإعارة عمورى لصفوف طلائع الجيش بسبب وجود لاعبين مميزين في مركز صانع الألعاب حيث يوجد في مركزه أكثر من لاعب مثل إبراهيم حسن وكريم بامبو وخالد عيد وإعارة حسنى لوجود باهر المحمدى ومحمد أبو المجد بوشا في الجبهة اليمنى

ومن المقرر أن يعود حسنى وعمورى لصفوف الإسماعيلى بعد نهاية إعارتهما إلى طلائع الجيش عقب نهاية الموسم الجارى، لاسيما أن إعارتهما للفريق العسكرى فرصة اللاعبين من أجل المشاركة فى المباريات.


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