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القبض علي تشكيل عصابي بحوزته أسلحة نارية و تماثيل يشتبه في أثريتها ببني سويف‎

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القبض علي تشكيل عصابي بحوزته أسلحة نارية و تماثيل يشتبه في أثريتها ببني سويف‎ القبض علي تشكيل عصابي بحوزته أسلحة نارية و تماثيل يشتبه في أثريتها ببني سويف‎

المتهمون إلي جانب المضبوطات

مراسل «ONA»

ضبطت الأجهزة الأمنية ببني سويف، اليوم تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في النصب على المواطنين وايهامهم بالثراء السريع .

وكانت معلومات وردت للواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف بقيام عدة أشخاص بالنصب علي المواطنين وايهامهم بالثراء السريع وعلى الفور كلف اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي والعميد خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتحري المعلومات وضبط المتهمين .

وتمكن المقدم محمد الخولي رئيس مباحث مركز شرطة ناصر بمعاونة النقيب أحمد ربيع من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 اشخاص وهم : عمرو ، م ،س 28 عاماً و أحمد ، م ، س 27 عاماً و أمير ، و س 37 عاماً جميعهم مقيمين بقرية أبو صير مركز الواسطي بحوزتهما 1000 قطعة على هيئة سبائك ذهبية وعدد من التماثيل التي يشتبه في أثريتها بقصد بيعها للمواطنين على أنها أثرية وفرد خرطوش وبندقية خرطوش تركي ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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