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اختفاء كراسات إجابة 124 طالب بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية للابتدائية بالشرقية

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اختفاء كراسات إجابة 124 طالب بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية للابتدائية بالشرقية اختفاء كراسات إجابة 124 طالب بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية للابتدائية بالشرقية

الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم

فى واقعة تعد الأولى من نوعها، اكتشف رئيس كنترول الشهادة الابتدائية بالشرقية اختفاء مظروف كراسات الإجابة لمادة الدراسات الاجتماعية الخاص بطلاب الشهادة الابتدائية فى مدرسة المالكين، البحرية التابعة لإدارة الحسينية، وعددهم 124 طالبا.

وقالت فريدة مجاهد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ، إنه تم تحرير محضر بالواقعة، وجار التحقيق فى الواقعة بمعرفة الشئون القانونية والشرطة، لتحديد سبب اختفاء أوراق الإجابة، مضيفة أنه سيتم تطبيق القانون فى تلك الحالات، ومنح الطلاب متوسط الدرجات المماثلة فى المواد الأخرى.

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