القبض على «أبو سمرة» لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويف‎

مراسل «ONA»

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، برئاسة اللواء محمد الخليصي مدير الأمن وبإشراف اللواء خلف حسين مدير المباحث ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في قرية نعيم التابعة لمركز بنى سويف.

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنى سويف، برئاسة المقدم أحمد عبداللطيف رئيس مباحث المركز، من ضبط “محمود عبد التواب مصطفى” وشهرته “أبو سمرة” 47 سنة، مقيم قرية نعيم مركز بنى سويف، لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتم ضبط 3 فرد خرطوش عيار 16، وأسلحة نارية معدة للبيع، و4 فرد تحت التصنيع، و 7 مواسير سلاح نارى، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1182 جنح مركز بنى سويف لسنة