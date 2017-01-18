أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القبض على «أبو سمرة» لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويف‎

Google+ Print
القبض على «أبو سمرة» لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويف‎ القبض على «أبو سمرة» لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويف‎

المتهم إلي جانب المضبوطات

مراسل «ONA»

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، برئاسة اللواء محمد الخليصي مدير الأمن وبإشراف اللواء خلف حسين مدير المباحث ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في قرية نعيم التابعة لمركز بنى سويف.

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنى سويف، برئاسة المقدم أحمد عبداللطيف رئيس مباحث المركز، من ضبط “محمود عبد التواب مصطفى” وشهرته “أبو سمرة” 47 سنة، مقيم قرية نعيم مركز بنى سويف، لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتم ضبط 3 فرد خرطوش عيار 16، وأسلحة نارية معدة للبيع، و4 فرد تحت التصنيع، و 7 مواسير سلاح نارى، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1182 جنح مركز بنى سويف لسنة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا