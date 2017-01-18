رئيس جامعة بنى سويف : 256 ألف متردد على المستشفى الجامعي خلال عام ‎

مراسل «ONA»

أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف أن عدد المترددين على المستشفى الجامعة فى العام الماضى 2016 قد بلغ 256ألف98 حالة موزعين بين الأقسام المختلفة للعيادات الخارجية بالمستشفى.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن المستشفى الجامعى شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة عقب زيادة عدد أسرة العناية المركزة 68 سريراً موزعة على 10 أقسام بجانب زيادة قسم رعاية الطوارئ بـ 16 سريرً آخرين، فضلاً عن استحداث 8 وحدات طبية جديدة تضمنت وحدة الرنين المغناطيسي و وحدة جراحات المخ والأعصاب، ووحدة فحوصات وأبحاث ووظائف المخ والأعصاب، و وحدة مناظير الجهاز الهضمى، وحدة مناظير الصدر، وحدة الحقن المجهرى، وحدة تشخيص وعلاج أمراض الشبكية ووحدة تحليل الجينات.

وأشار الدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الحالات سجلت تردد على 33 قسم داخلى بالمستشفى، واستحوذ عدد من الأقسام على أعداد كبيرة مثل قسم أمراض الدم بلغ 18ألف574 حالة وسجل قسم الأمراض الجلدية سجل 20ألف816 حالة .

وأضاف الدكتور منصور حسن عميد كلية الطب ان قسم الباطنة العامة سجل 17ألف239 حالة وسجل قسم الأطفال 25 ألف 620 وسجل قسم جراحة العيون 17ألف439 حالة وسجل قسم الجراحة العامة 12ألف515 حالة فيما سجلت الاقسام الاخرى باقى العدد.