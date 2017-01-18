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النائب العام بأمر بالتحقيق مع أحمد موسى بتهمة إذاعة مكالمات لرئيس الأركان

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النائب العام بأمر بالتحقيق مع أحمد موسى بتهمة إذاعة مكالمات لرئيس الأركان النائب العام بأمر بالتحقيق مع أحمد موسى بتهمة إذاعة مكالمات لرئيس الأركان

المستشار نبيل صادق النائب العام

أمر النائب العام المستشار نبيل احمد صادق باحالة البلاغ المقدم من حميدو جميل البرنس المحامى ضد الاعلامى احمد موسى لنشره تسريبات صوتيه لرئيس اركان الجيش السابق سامى عنان الى نيابة 6 اكتوبر لفتح تحقيق معه فيما هو متهم به من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة ومخالفة المادة 309 عقوبات وتعريض الامن القومى المصرى للخطر.

واكد حميدوا أن النائب العام قرر إحالة البلاغ الى النيابة الجزئية المختصة مباشره دون النيابة الكلية لسرعة التحقيق فى الواقعة.
> كان المحاميان حميدوا جميل البرنس وعلى ايوب تقدموا ببلاغ حمل رقم٢٩١ عرائض النائب العام ضد الاعلامى احمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد بشأن نشره تسريبات صوتيه لرئيس اركان الجيش السابق الفريق سامى عنان مع البرادعى بالمخالفة للقانون مما يستوجب فتح تحقيق فيه .

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