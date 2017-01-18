بالفيديو.. نتنياهو يقود حملة ضد المواطن العربي بفلسطين

قال رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي النائب، أيمن عودة، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي يقود حملة الهدم في القرى الفلسطينية، فهو يعتبر أن المواطن العربي في فلسطين عدوًا له، لذلك يضع استراتيجية واضحة تريد التخلص من المواطنين العرب وتهويد قرية أم الحيران.

وشدد عودة، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبناء جسور مع القوى الديمقراطية للوقوف ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى طلب الحماية الدولية من تلك الانتهاكات المتزايدة.