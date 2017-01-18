بالفيديو.. طهران استغلت الاتفاق النووي لدعم تمددها في المنطقة

قال رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية الصادرة بالأهرام الدكتور، محمد عباس ناجي، إنّ إيران حاولت استغلال الاتفاق النووي من أجل دعم تمددها في المنطقة العربية، وكذلك لانتزاع اعتراف دولي خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها قوة إقليمية رئيسية، وأنها طرف لابد وأنْ يشارك في الترتيبات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

واعتبر ناجي، خلال لقائه ببرنامج “الصفحة الأولى”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أنه سيكون هناك مشكلة أمام التمدد الإيراني مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مهامها في 20 يناير الحالي.