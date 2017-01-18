مصدر أمنى : سيتم القبض على أبو تريكة فور وصوله للبلاد

سمر العشري

صدر أمس قرار من محكمة جنايات شمال القاهرة بوضع اسم نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة ضمن قوائم الارهاب .

وصرح مصدر أمنى انه بعد وضع اسم ابو تريكة ضمن قوائم الارهاب سيتم اتخاذ ضده كافة الاجراءات القانونية فور وصوله لمصر .

مؤكدا انه سيتم القاء القبض عليه فور وصوله الى مصر ومنعه من السفر مرة اخرى وسحب جواز السفر منه وقد يتم منعه من استخراج جديد.

واضاف ان هناك إجراءات اخرى يتم اتخاذها ضد من يتم وضع اسمه فى قوائم الارهاب منها منعه من السفر الى الخارج ومنعه من التصرف فى أمواله وممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية.

وكان القرار الصادر من محكمة الجنايات قد تضمن العديد من الاسماء التى تم وضعها فى قوائم الارهاب بالاضافة الى محمد أبو تريكة مثل رجل الاعمال صفوان ثابت والمستشار وليد شرابى.

بالاضافة الى قيادات جماعة الاخوان المسلمين منهم الرئيس الأسبق محمد مرسى والمرشدان محمد بديع ومهدى عاكف بالاضافة الى خيرت الشاطر وسعد الكتاتنى ومحمود عزت ومحمد البلتاجى وعصام سلطان وغيرهم .

شبكةعيونالإخبارية

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