ضبط عاطل بحوزته 14 طربة حشيش وسيارة محملة بـ850 لتر بنزين بمطروح

مطروح – حسن مشالى

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح، من ضبط عاطل من محافظة الدقهلية، بحوزته 14 طرية حشيش وزنت 1,4 كيلو جرام.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط "محمد.ع.ا" - 33 سنة، عاطل، مقيم بمحافظة الدقهلية - وبحوزته 14 طربة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 1400 جرام ومبلغ 1050 جنيه، وبالكشف عن بياناته بوحدة الحاسب الآلى تبين أنه مطلوب التنفيذ علية فى القضية جنح ميت غمر لسنة 2009.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الحمام وجارِ العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت قوات الأمن، من ضبط سيارة محملة بعدد من الجراكن الكبيرة بداخلها 850 لتر بنزين 92 مهربًا من ليبيا، وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط "برانى.ع.ر"، 31 سنة، سائق، مقيم فى مدينة برانى، أثناء قيادة سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من المواد البترولية بلغت 850 لتر بنزين 92 ليبى معبأة داخل جراكن.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للبنزين بقصد بيعه بالسوق السوداء وأنه غير خالص الرسوم الجمركية وتم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات وجارِ على النيابة العامة.