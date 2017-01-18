أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط تاجر أرز وشقيقه لحجبهما 200 طن أرز شعير عن التداول بزفتى فى الغربية

Google+ Print
ضبط تاجر أرز وشقيقه لحجبهما 200 طن أرز شعير عن التداول بزفتى فى الغربية ضبط تاجر أرز وشقيقه لحجبهما 200 طن أرز شعير عن التداول بزفتى فى الغربية

>الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط إدارة مباحث بزفتى بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة من ضبط تاجر أرز وشقيقه مقيمين بقرية شبرا ملس لحجبهما 200 طن و100 كيلو أرز شعير عن التداول لبيعها بأسعار مرتفعة.

 

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط عادل.ح.ا، 55 سنة تاجر أرز وشقيقه "محمد"، 45 سنة ومقيمان بقرية شبرا ملس مركز زفتى لحجبهما 200 طن و100 كيلو أرز شعير عن التداول لبيعها بأسعار مرتفعة تحرر المحضر 1305 جنح مركز زفتى 2017 وتولت النيابة التحقيق.

 

وفى السياق ذاته شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرى فى قطاع مدينة المحلة الكبرى بناء على توجيهات وزير الداخلية لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة الاتجار فى المواد المخدرة وضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وذيول التشكيلات العصابية والمحكوم عليهم والهاربين من السجون وفحص معرض تأجير السيارات وورش الصيانة وفحص السيارات المتروكة بالطريق العام وضبط الدرجات النارية بدون ترخيص وفحص الشقق المستأجرة والمفروشة والمرور على غرف المحولات وأبراج الكهرباء.

 

وشارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية وشارك فيها ضباط المباحث بالمحلة بإشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

 

أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 3270 هاربًا من أحكام وتحصيل 18 ألف جنيه وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 8 قضايا منها بندقية آلية و4 بنادق خرطوش و3 طبنجات و11 فرد خرطوش و35 طلقة متنوعة وضبط 15 قضية اتجار فى المخدرات بإجمالى كيلو حشيش و205 جرامات هيروين، و150 جرام بانجو و1010 أقراص مخدرة كما تم ضبط 47 قطعة سلاح أبيض بعدد 47 قضية، كما تم ضبط 30 متهمًا هاربا، و5 هاربين من المراقبة، كما أسفرت الحملة المكبرة عن ضبط 476 قضيه متنوعة و70 قضية تموينية متنوعة وضبط 112 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير والتصالح فى 1007 مخالفة وتحصيل 71 ألف جنيه غرامات، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء