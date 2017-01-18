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وزارة الهجرة العراقية: عودة 1200 نازح إلى مناطقهم المحررة شرقى الموصل

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وزارة الهجرة العراقية: عودة 1200 نازح إلى مناطقهم المحررة شرقى الموصل وزارة الهجرة العراقية: عودة 1200 نازح إلى مناطقهم المحررة شرقى الموصل

>أ ش أ

عادت دفعة جديدة للنازحين العراقيين من المخيم إلى مناطقهم المحررة شرقى مدينة الموصل فى محافظة نينوى شمالى العراق من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى.

وقال مسؤول مخيمات الخازر بوزارة الهجرة والمهجرين مصطفى حامد، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أن 1200 نازح غادروا مخيم الخازر للعودة إلى مناطق سكناهم الأصلية فى حى "كوكجلي" شرقى مدينة الموصل.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الوزارة خصصت حافلات لنقل النازحين بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة العراقية، ووزعت عليهم سلات غذائية سريعة، وأن الأيام المقبلة ستشهد عودة أهالى المناطق المحررة ضمن المبادرة الوطنية ولم شمل أهالى نينوى.

وكانت قوات "مكافحة الإرهاب" العراقية استكملت تحرير المحور الشرقى بالساحل الأيسر لمدينة الموصل وتوقعت عودة الحياة لطبيعتها خلال أيام فى ختام المرحلة الثانية لعمليات تحرير الموصل التى بدأت يوم الخميس 29 ديسمبر، ووصلت إلى ضفة نهر"دجلة" وسيطرت على مداخل ثلاثة جسور من إجمالى خمسة تربط شطرى الموصل.

 


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