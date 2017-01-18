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استقرار أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية بالبنوك الكبرى

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استقرار أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية بالبنوك الكبرى استقرار أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية بالبنوك الكبرى

أرشيفية

سجلت الدولار استقرارًا في بعض البنوك المصرية، وارتفاعًا بالبعض الآخر خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وبلغ في بنك HSBC نحو 18.90 جنيه للشراء، و19.255 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 18.85 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، وبنك الأهلي المتحد 18.85 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

بينما استقر في بنك 18.60 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، والبنك الأهلي المصري 18.60 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي، نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول بلغ 18.70 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، و ببنك القاهرة 18.60جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع.

بينما سجل في بنك فيصل الإسلامي، 18.55 جنيه للشراء، 18.70جنيهًا للبيع، وبنك قطر الوطني الأهلي، 18.60 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، وفي بنك SAIB، نحو 18.75 جنيه للشراء، و19.000 جنيه للبيع.

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