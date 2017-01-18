الحكومة: 3.6 مليون عاطل بمصر ونستهدف معدل نمو 4% العام المالى الحالى

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط ، إن معدل التضخم بلغ 15.3٪ قبل تحرير سعر الصرف، وقوة العمل فى مصر تبلغ 28.8٪ ، وهو خطر للغاية لأنه يعنى أن معدل الإعالة مرتفع للغالية، لافتا إلى أن مصر بها البطالة مرتفعة بـ 3.6 مليون عاطل، وانخفضت فى الربع الأول من العام الحالى لـ12.6%.

وأشار العربى، فى موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن معدل التضخم سيرتفع فى الربع الثانى من العام الحالى لـ19.5% ، مؤكدا أن التأثير الإيجابى لسعر الصرف خلال الفترة القادمة سيكون له مردود كبير خلال النصف الثانى من ٢٠١٦/٢٠١٧ .

وأوضح أن هناك نظرة إيجابية مستقبلية للاقتصاد المصرى، كما أن معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى 4% ، موضحا أن هناك خططا لمواجهة وتقليل معدلات التضخم.