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الحكومة: 3.6 مليون عاطل بمصر ونستهدف معدل نمو 4% العام المالى الحالى

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الحكومة: 3.6 مليون عاطل بمصر ونستهدف معدل نمو 4% العام المالى الحالى الحكومة: 3.6 مليون عاطل بمصر ونستهدف معدل نمو 4% العام المالى الحالى

شريف إسماعيل

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط ، إن معدل التضخم بلغ 15.3٪ قبل تحرير سعر الصرف، وقوة العمل فى تبلغ 28.8٪ ، وهو خطر للغاية لأنه يعنى أن معدل الإعالة مرتفع للغالية، لافتا إلى أن مصر بها البطالة مرتفعة بـ 3.6 مليون عاطل، وانخفضت فى الربع الأول من العام الحالى لـ12.6%.

وأشار العربى، فى موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن معدل التضخم سيرتفع فى الربع الثانى من العام الحالى لـ19.5% ، مؤكدا أن التأثير الإيجابى لسعر الصرف خلال الفترة القادمة سيكون له مردود كبير خلال النصف الثانى من ٢٠١٦/٢٠١٧ .

وأوضح أن هناك نظرة إيجابية مستقبلية للاقتصاد المصرى، كما أن معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى 4% ، موضحا أن هناك خططا لمواجهة وتقليل معدلات التضخم.

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