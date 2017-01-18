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رئيس الزمالك عن انضمام جنش للمنتخب: عشان يخلصوا عليه زى الشناوى

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رئيس الزمالك عن انضمام جنش للمنتخب: عشان يخلصوا عليه زى الشناوى رئيس الزمالك عن انضمام جنش للمنتخب: عشان يخلصوا عليه زى الشناوى

>كتب أحمد توفيق

داعب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر بسبب الأنباء الصادرة حول رغبة الجهاز فى استدعاء محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك ليحل محل أحمد الشناوى الذى تعرض للإصابة خلال أولى مباريات الفراعنة بأمم أفريقيا أمام مالى ليتأكد عدم استكماله مباريات البطولة .

وقال مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية إن جنش لن ينضم للمنتخب الوطنى وقال على سبيل الدعابة : "عايزينى أوديه هناك عشان يخلصوا عليه زى ما خلصوا على الشناوى" .

وأضاف مرتضى منصور أن الزمالك سيسافر إلى الإمارات يوم 4 فبراير المقبل للدخول فى معسكر مغلق لمدة 6 أيام قبل مواجهة الأهلى فى السوبر المحلى يوم 10 فبراير بالإمارات، موضحا أن الفريق سيخوض مباراة الأوليمبى فى دور الـ 32 لمسابقة كأس يوم 3 فبراير ثم السفر فى اليوم التالى للإمارات .


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