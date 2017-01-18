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الشناوى بعد إصابته أمام مالى: الحمد لله على كل حال وأتمنى التوفيق للمنتخب

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الشناوى بعد إصابته أمام مالى: الحمد لله على كل حال وأتمنى التوفيق للمنتخب الشناوى بعد إصابته أمام مالى: الحمد لله على كل حال وأتمنى التوفيق للمنتخب

>كتب حسام الحاج

قال أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى،  بعد الإصابة التى تعرض لها أمس أمام مالى، إنه يتمنى التوفيق للمنتخب الوطنى، وكتب الشناوى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:"اللهم اني لا اسألك رد القضاء بل اسألك اللطف فيه الحمدلله على كل حال ودعواتي بالتوفيق للمنتخب في بطولة أفريقيا".

وتعرض الشناوى لإصابة بعد مرورعشرين دقيقة منعته من استكمال المباراة أمام مالى فى الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون، خلال تصديه لمحاولة موسى ماريجا مهاجم مالى لهز شباك من تسديدة أبعدها الحارس الشاب عن مرماه بصعوبة بالغة.

 

 


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