ناقد يطالب الأجهزة الرقابية بالتحقيق فى تجميد مسابقة الدعم التكميلى بوزراة الثقافة

كتب – مصطفى حمزة

دعا الناقد السينمائى مجدى الطيب النائب العام، والرقابة الإدارية ولجنة السينما بوزارة الثقافة ، وكل الأجهزة المختصة للتحقيق فيما وصفه بالمهزلة، والخاص بتجميد مسابقة الدعم التكميلي، التي صدر قرار تشكيل لجنة تحكيمها، في عهد وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور.

وقال الطيب، فى تصريح خاص لوكالة ONA ، التزام الصمت لم يعد ممكنًا بعد سنتين من أول جلسة.

وأضاف، “بعد غد، تحل الذكرى السنوية الثالثة لتجميد مسابقة الدعم التكميلي، والتي صدر قرار تشكيل لجنة تحكيمها، في عهد وزير الثقافة جابر عصفور، وبدأت أعمالها في 20 يناير 2015، في ظل رئاسة الدكتور وليد سيف للمركز القومي للسينما، وتولي الدكتور عبد الواحد النبوي منصب وزير الثقافة، وانتهت من قراءة الأعمال، وسلمت النتيجة في ظل رئاسة محمد عزيز للمركز القومي للسينما، ومع تعيين الدكتور أحمد عواض رئيسًا للمركز القومي للسينما، في عهد وزير الثقافة حلمي النمنم، قيل إن ثمة خطأ في الإجراءات استدعى عدم اعتماد النتيجة، وبناء عليه قرر حلمي النمنم تجميد النتيجة، وتكليف اللجنة بقراءة الأعمال من جديد”.

وأضاف الناقد السينمائى، أنه رغم انتهاء اللجنة من أعمالها في 25 مايو من العام الماضي، وتوصلها إلى نتيجة نهائية أخرى، إلا أنها لم تعتمد حتى هذه اللحظة، من دون إبداء الأسباب، لتصبح المحصلة النهائية بمثابة إعلان عجز ثلاثة رؤساء للمركز القومي للسينما هم ،وثلاثة وزراء ثقافة، هم، د.جابر عصفور، د. عبد الواحد النبوي، وحلمي النمنم، عن إعلان نتيجة مسابقة للسيناريوهات، وتوصيل الدعم الذي يصل إلى ما يقرب من ثمانية ونصف مليون جنيه لمستحقيه مع التذكير بالانعكاس السلبي لعدم صدور قرار اعتماد النتيجة، في الوقت المناسب، على مبلغ الدعم الذي تعرض لانخفاض هائل بعد قرار تعويم الجنيه.